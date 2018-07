Titular, lateral Rafinha comemora retorno à seleção brasileira

Depois de negar uma convocação à seleção brasileira diante da possibilidade de representar a Alemanha, há dois anos, o lateral Rafinha comemorou o retorno à equipe nos amistosos realizados na Austrália. Depois de ser escalado em alguns minutos na derrota para a Argentina, na sexta-feira, Rafinha foi titular nesta terça-feira na goleada por 4 a 0 sobre a Austrália.

"É muito bom voltar. Já fazia alguns anos que não faço parte. E é bom ter enfrentado a Austrália, que é um time que vai disputar a Copa das Confederações e tem bons jogadores. Nós fizemos um gol rápido e isso facilitou. Vencer com a seleção é sempre bom", afirmou o jogador em entrevista à CBF TV após a partida.

Logo após o apito inicial, no primeiro lance do jogo, Giuliano roubou a bola da defesa australiana, investiu pelo meio e acionou Diego Souza, que entrou na área e bateu na saída do goleiro Langerak. O gol mais rápido da história da seleção brasileira abriu o caminho para a goleada.

Rafinha tem uma disputa direta com o corintiana Fagner pela condição de reserva de Daniel Alves, vice-campeão da Liga dos Campeões e campeão italiano com a Juventus. O jogador do Bayern de Munique acredita que aproveitou a oportunidade.

"Aproveitei da melhor forma. Eu desfrutei desses dias maravilhosos que temos aqui. O ambiente da seleção é ótimo e, do jeito que está, ficou melhor ainda. Em todos os treinamentos eu procurei usufruir o máximo. Nos sentimos privilegiados. E eu acho que deixei uma boa impressão tanto nos treinamentos quanto nas partidas", declarou.