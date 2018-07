Titular, Luan quer 1º gol pelo Cruzeiro no Mineirão O atacante Luan deve disputar a sua primeira partida como titular do Cruzeiro neste sábado, quando o time vai receber o Tombense, às 16 horas, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O jogador revelou que ficou encantado com o estádio quando acompanhou o triunfo por 2 a 0 sobre o América de Teófilo Otoni e, por isso, sonha em marcar o seu primeiro gol pelo clube no Mineirão.