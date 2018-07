Titular na defesa, Edson Silva celebra boa fase no São Paulo

Lucão, Rafael Toloi, Antonio Carlos ou Paulo Miranda. O zagueiro que atua pelo lado direito da defesa do São Paulo varia de acordo com humor de Muricy Ramalho ou com a seguidas lesões dos jogadores. Pela esquerda, porém, há um turno inteiro do Brasileirão ninguém tira Edson Silva do time titular.

Quinta opção do treinador no primeiro semestre, Edson Silva chegou a ficar encostado, mas ganhou a confiança de Muricy Ramalho a partir do clássico contra o Palmeiras no primeiro turno. Desde então, vem fazendo seguidas boas partidas.

"Um jogo antes, pela Copa do Brasil (contra o Bragantino), eu fui titular, mas nossa equipe acabou eliminada. No jogo seguinte o Muricy confiou em mim e me deu mais uma oportunidade. Felizmente consegui fazer um grande jogo e, aos poucos, fui me firmando cada vez mais. Por isso, reencontrar esse clássico me deixa muito feliz, porque sei o quanto representa na minha carreira", diz o zagueiro, na véspera do último clássico do ano, contra o Palmeiras.

Mais uma vez seu parceiro de zaga é uma incógnita. O garoto Lucão, titular nos últimos dois jogos, sofreu uma lesão no pé e não joga mais na temporada. Com Rafael Toloi voltando de lesão e sem ritmo de jogo, Antonio Carlos deveria ser o favorito, mas Muricy tem preferido Paulo Miranda.

"Nosso time está bem servido na posição. Tive a oportunidade de jogar com todos, e nunca tive dificuldade. E acredito que se perguntarem para eles, meus companheiros irão dizer que também não tiverem restrições. Então, isso mostra que o nosso entrosamento é muito bom. Não só na defesa, mas com o time todo."