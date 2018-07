Valdivia vira estrela de comercial chileno de supermercados

O meia Valdivia está em todos os lugares no Chile. Nos treinamentos da seleção chilena, que estreia nesta quinta-feira, na abertura da Copa América, contra o Equador, nos comerciais de televisão e, sobretudo, dentro dos supermercados. Tudo por causa de uma ampla campanha de publicitária dos supermercados Santa Isabel, uma das maiores do Chile e que escolheu o jogador do Palmeiras como garoto-propaganda.

Na tevê, Valdivia aparece fazendo embaixadas no meio dos torcedores em um dos supermercados da rede, fazendo alusão à disputa da Copa América. A propaganda transmite aos consumidores a ideia de que o supermercado é "canchero", bom de bola, em português. Valdivia também dança, faz poses, mas não mostra muita desenvoltura na frente das câmeras.

Nos supermercados, a figura de Valdivia está em todos quase todas as gôndolas, dos legumes aos eletrodomésticos. "Ele é um sinônimo de qualidade e reconhecimento. É muito querido pelos chilenos sua imagem positiva ajuda nossa marca", justificou o gerente de uma das lojas, Ernesto Sánchez.

A campanha explora a popularidade de Valdivia, um ídolo absoluto do futebol chileno e titular na partida desta quinta-feira. Elogiado pelo técnico Jorge Sampoli, ele realiza a mesmo função que executa no Palmeiras, fazendo a ligação entre o meio e ataque.

Valdivia, no entanto, não é ídolo maior. O meia Arturo Vidal, que atua na italiana Juventus, finalista da última Liga dos Campeões, e Aléxis Sánchez, atacante do Arsenal e eleito pelos torcedores o melhor jogador do último Campeonato Inglês, são os preferidos dos chilenos.