Titular na temporada, Auremir diz que não recebeu propostas para deixar o Guarani

Remanescente do time que conquistou o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, o volante Auremir conseguiu manter atuações regulares com a camisa do Guarani nesta temporada e despertou o interesse de outros clubes. Apesar disso, ele garante que até agora não recebeu nenhuma proposta e que está focado na disputa da Série B, competição na qual o time campineiro ocupa a vice-liderança, com 19 pontos.

Titular absoluto, o jogador de 25 anos admitiu que foi avisado de algumas sondagens, mas negou que tenha recebido qualquer oferta oficial para deixar o clube. "Normal, quando está fazendo um bom trabalho, sondagens aparecem, vêm as perguntas. Mas nada de concreto aconteceu", disse Auremir.

Mesmo com a afirmação do volante, o torcedor bugrino só pode ficar completamente tranquilo depois do dia 21 de julho, quando se encerra a janela de transferências.

A comissão técnica está aproveitando a semana de folga para se aperfeiçoar visando o compromisso contra o ABC, neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.