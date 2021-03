Titular na zaga, Léo é diagnosticado com covid-19 e desfalca o São Paulo

O lateral-esquerdo Léo foi diagnosticado com covid-19 após exames realizados no CT da Barra Funda pelo São Paulo. Ele apresentou sintomas de gripe e logo foi afastado do restante do elenco. O jogador está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico do clube. Léo vinha sendo utilizado na linha de três zagueiros desde a chegada do treinador argentino Hernán Crespo. O defensor aumenta a lista de casos detectados por covid-19 no São Paulo. Além dele, Hernanes, Toró e Tchê Tchê também contraíram a doença.

Enquanto o lataral se recupera, o departamento médico continua no processo de transição de atletas que estavam machucados. Liziero e Paulinho, que se recuperam de lesões, e Igor Gomes (concussão) fizeram atividades com os preparadores físicos. Mas ainda não estarão à disposiçao de Crespo. Ainda sob o embalo da goleada de 4 a 0 sobre o Santos, no Morumbi, pelo Paulistão, o treinador espera melhora o rendimento do time diante do Novorizontino, no sábado à noite, fora de casa, pela quarta rodada.

Desde o ano passado, quando o futebol foi retomado, o São Paulo manteve protocolos rígidos de segurança contra a covid-19, de modo a jamais ter anunciado, até agora, qualquer surto envolvendo seus jogadores. Os casos detectados foram isolados e sem muito prejuízo ao time.