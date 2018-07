Titular nas semifinais, Rafael Silva minimiza concorrência com Dagoberto no Vasco Rafael Silva ainda não conseguiu manter regularidade na equipe do Vasco. Mas a boa atuação nas duas semifinais diante do Flamengo o credenciam para iniciar a decisão do Carioca no próximo domingo, na partida com o Botafogo. O jogador disputa posição com Dagoberto, que está recuperado de lesão.