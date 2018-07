Titular no Botafogo, Gilberto exalta bom momento e fala em Olimpíada

"Estou trabalhando no Botafogo faz um tempo e tenho conseguido fazer bons jogos. Essa oportunidade no Pan será muito importante pra mim. Procuro sempre subir degrau a degrau e pode ser um bom caminho para a seleção principal", destacou. "Já disse que o meu sonho é disputar a Olimpíada e o Pan-Americano já é um grande passo para isso. Fruto do bom trabalho que tenho feito".

Confiante, Gilberto avalia que cresceu após a sua passagem pelo Internacional, no ano passado - mesmo que tenha ficado boa parte do Campeonato Brasileiro no banco de reservas. "Eu era muito bom ofensivamente, mas pecava na parte defensiva. Trabalhei bastante isso no Inter e agora aqui no Botafogo as coisas estão acontecendo. A passagem pelo Internacional foi muito produtiva, o meu primeiro clube fora do Rio de Janeiro. O Abel (Braga) me ajudou muito e todo o grupo também. Evolui na parte defensiva e o René (Simões) também cobra bastante no dia a dia", considerou.

Nesta quarta-feira, Gilberto esteve em campo no treinamento coletivo realizado no Engenhão. O treino foi intenso, durou quase duas horas e foi marcado por cobranças do técnico René Simões. Mesmo assim, o time titular perdeu o jogo para os reservas por 2 a 0.