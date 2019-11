Titular no clássico, Ramiro busca terminar 2019 em alta no Corinthians

Uma das principais contratações do Corinthians neste ano, o meia Ramiro luta para terminar a temporada em alta. O próprio jogador já admitiu que não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Grêmio, mas voltou a ser titular no último jogo.

Na segunda partida sob o comando do interino Dyego Coelho, Ramiro iniciou o clássico contra o Palmeiras, no sábado passado, no Pacaembu. Ele só deixou o campo a dez minutos para o fim da partida.

Ramiro deve ser mantido na equipe para o confronto com o Internacional, domingo. O Corinthians já tem dois desfalques certos no meio de campo: Gabriel, suspenso, e Pedrinho, com a seleção brasileira sub-23.

No clássico contra o Palmeiras, Ramiro foi utilizado por dentro, com Júnior Urso mais aberto pelo lado direito. Coelho explicou a opção: "Na minha opinião, ele é um jogador de dentro, de jogo apoiado, que dá sustentação melhor".

Ramiro participou de 36 jogos nesta temporada e não balançou a rede. Restam mais seis partidas para o fim do Campeonato Brasileiro. A próxima será no domingo, contra o Internacional, na Arena Corinthians.