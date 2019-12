Titular no final da temporada, Heitor renova com Internacional até o fim de 2022

Um das revelações desta temporada - virou titular da equipe nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro -, o lateral-direito Heitor, de 19 anos, acertou a sua renovação de contrato com o Internacional. Na noite de terça-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou o acerto com o jogador, que teve o seu vínculo prorrogado até o final de 2022.

Natural de Pelotas, no interior gaúcho, Heitor chegou ao clube em 2017 e foi promovido ao grupo profissional no começo deste ano, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O lateral-direito disputou 20 partidas no grupo principal nesta temporada.

"Foi um ano de muito aprendizado para mim. Tive a oportunidade de realizar um sonho, que é fazer parte do grupo profissional do Inter. Aos poucos fui conquistando meu espaço contando com a ajuda de todos companheiros, que me ensinaram muito neste ano. Agradeço a confiança do clube, que acredita no meu potencial e espero construir uma história com essa camisa", destacou Heitor.

Além do time principal e da equipe que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Heitor defendeu o Internacional na Copa do Brasil Sub-20 e no Brasileirão de aspirantes.