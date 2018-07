Titular no jogo de sábado, Rafael Toloi mira nova chance no São Paulo

SÃO PAULO - Relegado ao banco de reservas, com a chegada do veterano Lúcio, Rafael Toloi quer aproveitar a chance neste sábado para mostrar ao técnico Ney Franco que está em condições de voltar ao time titular do São Paulo. O zagueiro começará jogando contra o Atlético Sorocaba porque o treinador resolveu poupar seus principais jogadores para a partida da volta contra o Bolívar, na quarta, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

"Nosso grupo é muito forte e todos os jogadores que fazem parte do elenco têm condições de jogar e essa é uma oportunidade para fazer isso", afirmou o defensor, que diz não ficar devendo em nada ao se comparar aos titulares Lúcio e Rhodolfo.

"Estou no mesmo nível que eles, mas isso fica a critério do Ney. O Lúcio é um excelente jogador e respeito muito, mas vou buscar meu espaço. Não só eu, como todos os jogadores vamos lutar para conquistar um espaço", avisou Toloi, ansioso por novas oportunidades.

O zagueiro acredita que seu bom fim de ano, e o título da Copa Sul-Americana, podem proporcionar mais chances no Campeonato Paulista. "Terminei o Campeonato [Brasileiro] bem, fui campeão e espero manter isso neste ano. Quero provar que estou bem, como foi em 2012".

Apesar de estar insatisfeito com a saída do time titular, Toloi afirmou estar "tranquilo" com a perda de espaço para Lúcio. "Sabia que o Lúcio tinha chegado e alguém teria que sair, mas tranquilo. Ele joga no mesmo lado que eu e é muito experiente, além de ter inúmeros títulos. Tenho apenas 22 anos, estou começando", ponderou.