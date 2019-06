Titular nos últimos 4 jogos, Lucas Lima busca recuperar espaço no Palmeiras

Titular nos últimos quatro jogos e elogiado por Felipão nas últimas duas vitórias, Lucas Lima busca recuperar seu espaço no Palmeiras. Antes da vitória diante da Chapecoense por 2 a 1, o meia já havia sido escalado para os dois jogos contra o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA) e em São Paulo, e também para o confronto contra o Botafogo, em Brasília (DF).

Mesmo com a recuperação de Gustavo Scarpa e Raphael Veiga após lesões musculares, o treinador optou pela manutenção do meia no time titular. "Ele (Felipão) está me dando oportunidades e fico muito feliz pela confiança. Mesmo fora, sempre trabalhei forte e me mantive em silêncio. Fico feliz de ajudar a equipe, aqui é uma maneira diferente de jogar, principalmente na minha função. Tenho procurado fazer o que ele me pede, dar profundidade, jogar mais à frente para ajudar o Deyverson e pressionar. Estou feliz sim, tem muito a evoluir, mas nosso time está muito bem", acrescentou.

Felipão voltou a elogiar a participação de Lucas Lima. "Vem jogando bem e vem fazendo aquilo que ele saber, que é trabalhar bem a bola, colocar em condições a bola para os nossos jogadores de ataque para os gols surgirem. Tem ainda se empenhado mais no sentido de acrescentar marcação, que é uma coisa que ele ainda tinha dificuldade. Mas está superando", avaliou Scolari.

O camisa 20 ainda não marcou gols ou deu assistências neste ano. No ano passado, ele fez sete gols e deu 10 assistências nos 60 jogos de que participou. "O time tem uma forma de jogar. Quando o jogador entra, vai colocar suas características em prol da equipe. Tenho que ajudar na marcação, dar profundidade", diz Lucas Lima.