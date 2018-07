Titular novamente, Pato é elogiado por Muricy

Ao analisar o desempenho do jogador, Muricy Ramalho voltou a elogiá-lo e disse que Pato voltou a ter oportunidades porque se dedicou e aproveitou as chances. "Ele já era titular depois do jogo (contra o Criciúma). Ele é titular porque é merecimento, como o Denilson. Aqui o cara joga pelo que produz. Infelizmente, ele não fez o gol, mas o que mais finalizou. Mostrou serviço e vai continuar", explicou Muricy.

Apesar de ter sido um dos melhores do São Paulo no último fim de semana, Pato foi hostilizado por parte da torcida por causa dos gols perdidos. Na última quarta-feira, Muricy dedicou um treino exclusivo apenas para melhorar o desempenho das finalizações, mas ele negou que isso tenha acontecido apenas por causa dos erros do atacante.

"A gente treinou finalização para o time todo, é uma rotina. A torcida vem apoiando demais a gente, é uma coisa normal. Jogador sabe que atacante precisa fazer gol. Quando isso acontece, vem o apoio. É algo do futebol. Não existe perseguição", disse.