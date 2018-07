Titular, Pato quer aproveitar chance e convencer Muricy

Alexandre Pato claramente perdeu espaço no elenco do São Paulo, mas vai ser titular da equipe nesta quarta-feira, contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. Muricy Ramalho não pode contar contra Osvaldo, Luis Fabiano (machucados) e Alan Kardec (já jogou pelo Palmeiras na competição). Assim, não restou outra alternativa senão dar nova oportunidade ao ex-corintiano.

"Tenho que aproveitar essa oportunidade que terei, sei o que tenho que fazer para fazer um bom jogo", comentou Pato, em entrevista à ESPN Brasil. Diante do Bragantino, em Ribeirão Preto (SP), ele vai formar dupla de ataque com Ademilson, hoje titular da equipe. No banco, Muricy só vai ter o garoto Ewandro.

Kaká, que estreou contra o Goiás e ainda não está em plena forma, foi poupado da viagem de ônibus até Ribeirão. Assim, o São Paulo vai ter uma formação diferente diante do Bragantino. Nem Pato sabe qual será sua função.