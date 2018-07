Titular, promessa Douglas renova contrato com o Vasco até 2019

A condição de titular conquistada por Douglas no Vasco foi reconhecida nesta segunda-feira pela diretoria, que anunciou a renovação do contrato do volante, promessa das divisões de fase do clube carioca, até 31 de dezembro de 2019. O jogador celebrou a ampliação do seu vínculo e destacou a importância que atletas experientes, como Andrezinho e Nenê, vêm tendo no desenvolvimento da sua carreira.

"Estou feliz demais com o dia de hoje, por ter a chance de ampliar a minha permanência no Vasco. Espero que o ano continue sendo de muita felicidade. Quero seguir dando alegrias para o torcedor. Jogar ao lado de jogadores experientes como o Andrezinho e o Nenê é muito gratificante. Eles estão me ajudando muito. Isso faz com que eu cresça cada vez mais na minha carreira", disse.

Douglas, de 18 anos, já disputou oito partidas pela equipe profissional do Vasco, sendo sete delas como titular, com um gol marcado. Ele está em São Januário desde 2013, tendo sido campeão carioca sub-15 e sub-17 - essa última conquista foi em 2015. Além disso, foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, antes de receber chances na equipe profissional.

"O início da minha trajetória no profissional está acima das minhas expectativas, mas Deus sabe o que faz. Vou continuar trabalhando forte para manter esse bom momento. Queria agradecer aos torcedores pelo enorme carinho. Posso garantir que irei dar o meu máximo. Não vai faltar garra e nem vontade sempre que eu estiver em campo", afirmou.

Com Douglas de contrato renovado, o Vasco voltará a jogar no próximo sábado, quando vai encarar o Náutico, na Arena Pernambuco, pela 28ª rodada da Série B. O time carioca lidera a divisão de acesso com 51 pontos.