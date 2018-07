Titular, Rhodolfo promete empenho na zaga do São Paulo

A boa notícia foi celebrada na apresentação oficial, marcada pela promessa de mostrar serviço na zaga do time. "Estou muito feliz por jogar em um clube como o São Paulo. Vim para ajudar o grupo e vontade não vai faltar. Vou suar sangue por esta camisa. Vou lutar muito para conquistar os títulos aqui. Dentro de campo, eu tenho certeza de que vontade não faltará", declarou Rhodolfo.

O zagueiro também ficou empolgado com os elogios recebidos do goleiro Rogério Ceni em entrevista publicada nesta semana. "Fico muito feliz com os elogios. No dia, vários amigos meus me ligaram. Vindo de um jogador como ele, é algo realmente para deixar a gente feliz. Agora vou poder trabalhar com ele dentro de campo", comemorou o novo camisa quatro do São Paulo.

Com a chegada de Rhodolfo, o técnico Paulo César Carpegiani retomará o esquema com três zagueiros no time, depois de atuar no 4-4-2 no Campeonato Brasileiro. A pressão para a mudança na defesa aumentou após a derrota para o Botafogo, no domingo, pelo Paulistão.