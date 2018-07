Titular, Valbuena comemora volta por cima na França

"Foi muito difícil de aceitar", afirmou Valbuena, após a frustrante participação na Eurocopa. "Mas ficou no passado. Eu venho mantendo uma regularidade por algum tempo e agora tenho um papel importante pela ponta direita, que me caiu muito bem", completou o jogador de 29 anos.

Com apenas 1,63 m de altura, Valbuena é um dos destaques da seleção francesa na Copa. O meia, autor de um dos gols na vitória por 5 a 2 sobre a Suíça, tem sido fundamental na campanha com 100% de aproveitamento pelo apoio ao ataque no flanco direito. Mas, nem sempre foi assim, contou o jogador, que, quando jogava pelas categorias de base do Bordeaux, chegou a ser cedido ao Libourne, uma equipe da terceira divisão do país.

"As pessoas sempre me questionaram. Foi assim por toda a minha carreira e vai continuar a ser", disse Valbuena. "Um pouco menos agora, o que não significa que vai ser fácil. Você não pode dar nada como certo no futebol", completou.

Titular do time de Deschamps, Valbuena entra em campo com a já classificada França diante do Equador pela última rodada do Grupo E. A partida será nesta quarta-feira, às 17 horas, no Maracanã.