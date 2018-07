Titular, Valdivia soma altos e baixos contra o Corinthians

A presença de Valdivia entre os titulares deve ser a grande novidade do Palmeiras para enfrentar o Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista, domingo, em Itaquera. A presença do craque é indicação de atuação marcante - o chileno sempre se destaca no clássico, para o bem ou para o mal -, mas não é garantia de vitória para os palmeirenses. Somando suas duas passagens pelo Palmeiras, entre 2006 e 2008 e, agora, desde 2010, o jogador disputou 13 confrontos diante dos corintianos: perdeu cinco, empatou quatro e venceu outros quatro.

"Palmeiras e Corinthians são duas grandes equipes, será um jogo bonito. Temos que focar mais em como vamos nos preparar para o jogo para chegarmos bem ao estádio do Corinthians", disse Valdivia, logo após a classificação do time à semifinal do Paulista na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0.

Além disso, o chileno ficou fora de cinco duelos contra o arquirrival. No único confronto no Itaquerão até hoje, derrota do Palmeiras por 2 a 0, em julho de 2014, o chileno havia sido liberado para acertar com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e acabou passando duas semanas na Disney antes de retornar.

Quando esteve em campo, Valdivia teve momentos importantes. Em 4 de julho de 2007, por exemplo, ele deu show ao participar de dois gols da vitória por 3 a 0. Em 2 de março de 2008, marcou o gol do 1 a 0 imposto no rival e comemorou girando as mãos à frente dos olhos, simulando um choro. A cena foi uma resposta ao zagueiro William, que o teria chamado de "chorão".

O clássico também traz más lembranças ao chileno. Ele já se machucou ao dar o seu chute no vácuo em empate por 1 a 1 em 1º de maio de 2011. O Corinthians se classificou nos pênaltis para a final do Paulista. No mesmo ano, em dezembro, o craque do time foi expulso por entrada dura em Jorge Henrique no começo do segundo tempo do empate por 0 a 0. Na ocasião, o clássico garantiu o título brasileiro ao adversário.

Confira os clássicos nos quais Valdivia atuou diante do Corinthians:

25/10/2006 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

04/03/2007 - Corinthians 0 x 3 Palmeiras

23/09/2007 - Palmeiras 1 x 0 Corinthians

02/03/2008 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras

24/10/2010 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

01/05/2011 - Palmeiras 1 (5) x (6) 1 Corinthians

28/08/2011 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians

04/12/2011 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras

25/03/2012 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras

24/06/2012 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras

16/09/2012 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians

16/02/2014 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

25/10/2014 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians