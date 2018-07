Titular, Victor Luís comemora nova chance no Palmeiras

O lateral-esquerdo Victor Luís viu a sua vida mudar em poucos dias. Reserva de William Matheus até sexta-feira da semana passada, o jogador virou titular no clássico com o Corinthians depois da venda do companheiro para o Toulouse, da França, teve o seu contrato renovado até junho de 2017 e ainda marcou um belo gol no amistoso de quarta-feira com a Fiorentina.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, aos 21 anos ele já tem experiência no futebol europeu (defendeu o time B do Porto, de Portugal) e com apenas seis partidas pelo time principal do alviverde já é visto como um jogador com futuro promissor no clube paulista.

Victor Luís chegou ao Palmeiras com apenas dez anos e jogava como zagueiro. Mas, por causa da baixa estatura (hoje tem 1,79 m), foi deslocado para a lateral-esquerda, onde acabou se firmando. A sua trajetória na base, com treinos em Guarulhos, no entanto, não foi fácil.

"Foi um período complicado porque as coisas não aconteciam como a gente imaginava. As condições eram difíceis, tinha de acordar cedo, pegar ônibus. Mas nunca pensei em desistir, porque o sonho do meu pai era me ver como jogador", declarou.

O sonho virou realidade no ano passado, quando Victor Luís subiu para o time profissional com o técnico Gilson Kleina. Mas o lateral nem chegou a fazer a sua estreia e já foi emprestado para o Porto. Nos seis meses em que ficou em Portugal, diz ter adquirido a experiência que tem feito a diferença nesse seu retorno ao Palmeiras. "Pessoalmente e profissionalmente cresci muito. Lá, aprendi muito sobre a parte tática que estou usando aqui", diz.

Novo dono da lateral-esquerda, ele agora espera repetir a trajetória de Roberto Carlos, que pelo Palmeiras foi bicampeão brasileiro e paulista em 1993 e 1994 e ganhou também o Torneio Rio-São Paulo de 1993. "Foi e continua sendo o melhor jogador da posição, me inspiro nele."