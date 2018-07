Titulares dão troco e goleiam no coletivo do Grêmio Um dia após serem atropelados pelos reservas no treinamento, os titulares do Grêmio deram o troco e golearam no coletivo desta quinta-feira. Se o placar não foi tão elástico quanto o 7 a 0 sofrido na quarta, pelo menos o time principal gremista conseguiu a vitória sobre os suplentes por 4 a 1, em atividade realizada no CT Luiz Carvalho.