Titulares do Flamengo 'estreiam' em 2014 contra o Duque de Caxias

RIO - O Flamengo começou o Campeonato Carioca em alta. Venceu as duas partidas que disputou e é líder da competição. Isso atuando com a equipe reserva, enquanto que o time principal, poupado, se prepara para a Copa Libertadores. Mas o técnico Jayme de Almeida prometeu escalar os seus titulares para o jogo deste sábado contra o Duque de Caxias, às 19h30, no estádio do Maracanã.

A formação que deve ir a campo contra o time da Baixada Santista é quase a mesma que venceu a Copa do Brasil em 2013, com exceção dos volantes Elias e Luiz Antonio. Nas vagas deles devem entrar o estreante Elano e Muralha, respectivamente.

Apesar de o time estar praticamente definido, o zagueiro Welinton, autor dos gols das duas vitórias do Flamengo, está disposto a brigar por uma vaga entre os titulares e ganhou ainda mais confiança após o bom desempenho apresentado.

"A oportunidade foi dada nos dois jogos e todo mundo tentou dar o melhor para conseguir uma vaga de titular no jogo de sábado. Agora cabe ao professor (Jayme de Almeida) escolher quem ele vai escalar. Respeito todos, mas vou procurar o meu espaço", avisou o zagueiro.