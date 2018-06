Titulares do Flamengo reforçam preparação física após eliminação na Taça Rio

O empate com o Fluminense e a consequente eliminação na Taça Rio reforçaram o período de recuperação física dos titulares do Flamengo, que seguiram neste sábado a preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira.

Depois do empate com o Fluminense na quinta-feira, por 1 a 1, os titulares fizeram um trabalho de recuperação não apenas no dia seguinte, como é usual, mas também neste sábado, quando complementaram o trabalho de preparação física. Aquele empate eliminou o rubro-negro do segundo turno do Estadual.

Na primeira parte da atividade, os titulares até realizaram um aquecimento e um leve treino com bola. Mas, depois, fizeram uma corrida com oscilação de intensidade e uma atividade na piscina. A ideia, assim, é ter os jogadores plenamente recuperados para a semifinal.

Já os demais atletas fizeram um treino técnico, que envolveu exercícios de passes e movimentação em setores demarcados do gramado. Depois, em um trabalho em campo reduzido, eles trabalharam a construção de jogadas, a recomposição defensiva e as finalizações.

Campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo já estava garantido na semifinal. Aguarda, agora, a decisão neste domingo da Taça Rio, entre Fluminense e Botafogo, para saber quem será o seu adversário.