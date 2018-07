Titulares do Fluminense ganham folga após título Os titulares do Fluminense ganharam folga nesta segunda, um dia após a conquista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga já definiu que, para priorizar a disputa da Copa Libertadores, pretende escalar os reservas no primeiro jogo pela Taça Rio, na quarta-feira, contra o Resende. Nesta segunda, os atletas que devem ser relacionados para o confronto treinaram nas Laranjeiras.