Titulares do Fluminense mostram ansiedade para estrear Com o objetivo de dar ritmo de jogo aos titulares antes da estreia na Libertadores, que só acontece no dia 7 de fevereiro, o técnico Abel Braga deve mandar a campo o time principal do Fluminense na partida de sábado, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Será a estreia dos jogadores na temporada, depois da utilização dos reservas na estreia da competição estadual.