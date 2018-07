Titulares do Grêmio perdem por 7 a 0 no treino coletivo

O técnico Enderson Moreira deve ter ficado com algumas dúvidas na escalação do Grêmio após o treino coletivo realizado na tarde desta quarta-feira, debaixo de chuva, no gramado principal do Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Na atividade, os reservas ganharam dos titulares por 7 a 0.

Mesmo ainda sem ter sua inscrição regularizada na CBF, o recém-contratado atacante Fernandinho treinou novamente entre os titulares nesta quarta-feira, no lugar de Alán Ruiz. E vive a expectativa de fazer sua estreia pelo Grêmio no domingo, diante do Coritiba, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Assim, Enderson Moreira escalou o time no treino desta quarta-feira com Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Werley e Saimon; Matheus Biteco, Ramiro, Luan, Giuliano e Fernandinho; Barcos. Do outro lado, o time reserva teve Tiago; Matías Rodríguez, Edinho, Bressan e Breno; Fellipe Bastos, Zé Roberto, Dudu, Rodriguinho e Maxi Rodriguez; Lucas Coelho.

No coletivo, os destaques foram Lucas Coelho e Jean Deretti, que marcaram três gols cada um - este último entrou em campo durante a atividade. Para completar a goleada imposta pelo time reserva, Rodriguinho também deixou sua marca e definiu o placar de 7 a 0 sobre os titulares gremistas.