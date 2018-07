Titulares do Grêmio voltam aos treinos e Yuri Mamute corre no gramado Dois dias depois de empatarem em 0 a 0 na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho diante do Internacional, na Arena, os titulares do Grêmio voltaram a treinar nesta terça-feira. Eles participaram de um trabalho tático que iniciou a preparação para a partida de volta, que acontecerá no próximo domingo no Beira-Rio.