Titulares do Palmeiras fazem treino tático na véspera da final do Paulista

O Palmeiras fez na tarde desta quarta-feira o único treino antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sicredi 2021 contra o São Paulo, quinta, às 22h, no Allianz Parque. Os titulares do elenco realizaram um trabalho tático durante cerca de duas horas na Academia de Futebol.

Os jogadores que foram titulares na derrota para o Defensa y Justicia, na terça, pela Libertadores, fizeram atividades regenerativas na academia e não foram a campo. Apenas o zagueiro Luan, da equipe considerada titular, atuou diante dos argentinos no Allianz Parque.

O restante do elenco trabalhou na grama sintética e participou de uma movimentação tática. O técnico Abel Ferreira e os auxiliares aprimoraram marcações, posicionamentos, balanços e, principalmente, jogadas ensaiadas. Na parte final, os atletas treinaram cruzamentos, finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

Não deve haver segredo na escalação que irá a campo contra o São Paulo. É provável que seja a mesma que começou o clássico diante do Corinthians, vencido por 2 a 0 no último domingo.

Portanto, a escalação será formada por: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano. Marcos Rocha, com uma lesão na coxa, é o único titular que desfalcará a equipe no Choque-Rei. Os outras baixas são Gabriel Veron, Breno Lopes, Kuscevic, machucados, e Alan Empereur, em processo de recondicionamento físico.

O campeão paulista será conhecido no próximo domingo, no Morumbi. O São Paulo terá a vantagem de decidir o título em casa por ter feito melhor campanha no Estadual. Em caso de igualdade nos dois jogos, haverá cobranças de pênaltis.

Após o treino, Patrick de Paula falou sobre a decisão. "Estou muito feliz de poder disputar mais uma final de Campeonato Paulista no meu segundo ano de profissional. Amanhã vamos em busca do primeiro resultado", resumiu o jovem meio-campista, responsável por converter a cobrança de pênalti que decretou o título paulista de 2020 na final contra o Corinthians. "Vamos com muita vontade e dedicação para sair com a vitória e conquistar mais um título".