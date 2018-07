Titulares do Palmeiras treinam após derrota de time misto para o Atlético-GO

SÃO PAULO - Os jogadores considerados titulares no Palmeiras, poupados na derrota para o Atlético Goianiense no domingo, deram continuidade a preparação para a semifinal da Copa Sul-Americana com um treino na manhã desta segunda-feira.

Dos titulares, apenas Danilo, Márcio Araújo e Tinga foram relacionados para enfrentar o Atlético Goianiense. Assim, os demais jogadores do elenco principal fizeram um trabalho físico comandado pelos preparadores Anselmo Sbragia e Marco Aurelio Schiavo. O trabalho contou com a supervisão de Luiz Felipe Scolari, que já retornou de Goiânia.

A grande ausência no treino foi do meia Valdívia, que segue em recuperação de uma contusão na coxa esquerda e fez apenas tratamento no departamento médico. O chileno está descartado para a partida desta quarta contra o Goiás, fora de casa.

Depois de treinarem pela manhã, os jogadores voltam a trabalhar na tarde desta segunda-feira. A atividade contará também com a presença dos atletas que enfrentaram o Atlético Goianiense.