Titulares do Santos vencem jogo-treino com Jabaquara

SANTOS - Na preparação para a retomada do Brasileirão após a paralisação por causa da Copa das Confederações, o Santos fez um jogo-treino com o Jabaquara na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Enquanto os titulares estiveram em campo, nos 40 minutos iniciais da atividade, a vitória santista foi por 2 a 0, com gols do lateral-direito Galhardo e do atacante Willian José.

Diante do Jabaquara, time da cidade que disputa a quarta divisão do futebol paulista, o Santos entrou em campo com Rafael; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Léo; Arouca, Leandrinho, Cícero e Montillo; Neílton e Willian José. Com tendinite no joelho direito, o zagueiro Edu Dracena foi o desfalque. Enquanto isso, o atacante argentino Miralles fez apenas trabalho físico.

Durante o jogo-treino desta quinta-feira, os destaques da vitória dos titulares santistas foram Galhardo, Willian José e Montillo, que tiveram boa atuação. Depois, já na segunda parte da atividade, o técnico interino Claudinei Oliveira mexeu completamente no time, dando oportunidade para reservas como Giva, Marcos Assunção, Bruno Peres e Aranha, entre outros.

Assim como aconteceu na última terça-feira, quando enfrentou o Audax (SP), também no CT Rei Pelé, o Santos está utilizando jogos-treino para fazer a sua preparação e dar ritmo aos jogadores antes da volta do Brasileirão. Na retomada do campeonato, o time fará o clássico contra o São Paulo, no dia 7 de julho, no Morumbi.