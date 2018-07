São Paulo faz primeiro treino com titulares em preparação para clássico

Sem esboçar uma possível escalação para o clásico com o Santos, o técnico Dorival Junior comandou nesta terça uma atividade técnica com os titulares do São Paulo, que até então só tinham feito trabalhos regenerativos após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

A atividade foi feita em campo reduzido na primeira parte do treino. Mais parte, os titulares foram preservados pela comisão técnica e fizeram apenas alongamento e mais exercícios regenativos, enquanto os reservas treinaram jogadas de infiltração e finalizações pelas laterais.

O zagueiro Lugano, que treinou normalmente na segunda, fez atividades separadamente, antes do treino com os demais atletas. O atleta foi liberado pela comissão técnica tricolor para resolver questões particulares no Uruguai, e retorna na quinta.

Maicosuel, que se machucou no sábado, véspera do jogo contra o Flamengo, segue fora dos treinos, tratando uma mialgia no músculo adutor da coxa direita. Gilberto, que faz transição para o gramado após tratamento de uma contratura na coxa esquerda, fez fortalecimento muscular separadamente.