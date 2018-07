Titulares do São Paulo perdem jogo-treino para equipe da A-2

O São Paulo segue sua preparação para a temporada 2015 e realizou mais um jogo-treino nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Os titulares perderam o primeiro tempo por 1 a 0 para o Água Santa, de Diadema, que disputa a Série A2 do Paulistão, mas os reservas viraram o placar final para 3 a 2. Boschilia, Maicon e Pato marcaram os gols tricolores.

Muricy Ramalho mais uma vez mandou a campo a formação com Bruno e Carlinhos nas laterais e Michel Bastos no meio. A boa notícia ficou pela boa participação do lateral-direito, eficiente no ataque e muito preciso nos cruzamentos. Carlinhos, por sua vez, ficou mais preso à defesa e sofreu para dar conta dos contragolpes do adversário.

Ainda em formação e em ritmo abaixo do normal, o time apresentou algumas falhas de posicionamento no meio-campo e na defesa, ainda se acostumando à nova formação com laterais mais ofensivos. No entanto, o time mostrou bom entrosamento e produziu algumas boas jogadas. Foram três bolas na trave.

"Nesse momento o que mais pesa é a parte física. Todo mundo corre, mas às vezes a gente cansa um pouco. Foram bolas na trave, boas chances criadas, mas a bola infelizmente não entrou. Mas faz parte do processo, serve para nos mostrar alguns erros para serem corrigidos no início da temporada", ponderou Alan Kardec.

Os reservas atuaram com Denis; Hudson, Antonio Carlos, Lucão e Reinaldo; Thiago Mendes, Maicon e Boschilia; Ewandro, Cafu e Pato. Recém-contratado da Ponte Preta, Cafu mostrou muita velocidade pelo lado direito do ataque e foi bastante acionado.

A equipe volta a treinar no período da tarde. Nesta quinta, o grupo viaja a Manaus para disputar a Super Series, triangular amistoso que contará com as presenças de Vasco e Flamengo.