Titulares do São Paulo vão a campo sem Pato, mas Cuca não esboça time

O atacante Alexandre Pato não participou do treinamento com o restante do elenco do São Paulo na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador se recupera de uma contusão na região cervical e deve ser desfalque na partida contra o Fortaleza, no domingo. Pato sofreu a lesão no último fim de semana, ao levar uma pancada durante o confronto com o Flamengo.

No treino desta quarta-feira, o técnico Cuca teve os titulares em campo, mas não esboçou a equipe para a partida contra o Fortaleza. Na terça, apenas os reservas haviam ido ao gramado, para um jogo-treino diante do time sub-20 do São Paulo.

Cuca comandou trabalhos de troca de passes em campo reduzido. Na primeira parte, os jogadores foram divididos em três equipes. No fim, eram dois times, em uma espécie de "roda de bobinho". Léo, Jucilei e Willian Farias saíram após o aquecimento, porque atuaram os 90 minutos do jogo-treino de terça-feira.

O atacante Antony, que vinha queixando-se de dores na coxa direita, participou normalmente do treino. Nesta quarta, ele sofreu uma pancada em uma disputa com Vitor Bueno, ficou caído no gramado, mas continuou na atividade. Já Anderson Martins não treinou, pois se recupera de uma tendinite no tornozelo direito.

Mais cedo, o atacante Pablo e o volante Luan trabalharam em campo com os fisioterapeutas do São Paulo, no processo de transição física. A dupla, porém, não ficará à disposição para o jogo contra o Fortaleza.

Luan se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e deve voltar na partida diante do Bahia, no dia 19. Pablo, por sua vez, recupera-se de um cisto na região da lombar e pode retornar apenas no segundo semestre, após a Copa América. O departamento médico do São Paulo ainda conta com Arboleda e Rojas, que não têm previsão de reforçar a equipe.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O jogo contra o Fortaleza será no domingo, às 19h, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.