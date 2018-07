Titulares do Vasco ganham folga após vaga em decisão Após a vitória sobre o Flamengo e a conquista da vaga na final da Taça Guanabara, no domingo, os jogadores titulares do Vasco tiveram folga nesta quinta-feira. Bom para a recuperação do zagueiro Rodolfo e o atacante William Barbio, substituídos no clássico. Ambos, no entanto, segundo os médicos do clube, não preocupam e devem entrar em campo na decisão.