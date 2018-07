Titulares e Valdivia jogam futevôlei em treino do Palmeiras

O elenco do Palmeiras teve mais um dia de atividades leves na Academia de Futebol. Como aconteceu na quinta-feira, os titulares não fizeram nenhuma atividade que desgastasse demais o elenco, pelo contrário. Os prováveis titulares da partida contra o XV de Piracicaba, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, apenas jogaram futevôlei, assim como o meia Valdivia, que ainda não deve ir para o jogo neste fim de semana.

Jogaram futevôlei e depois fizeram um rápido trabalho na academia os jogadores: Lucas, Tobio, Vitor Hugo, Zé Roberto, Gabriel, Arouca, Robinho, Allione, Dudu e Cristaldo. Enquanto isso, os reservas fizeram um treino tático na metade do gramado com apenas oito atletas em cada time e o goleiro Fernando Prass - único titular que ficou no gramado - revezando com Aranha na meta.

Um time foi formado por João Pedro, Victor Ramos, Jackson e João Paulo; Victor Luis, Renato e Cleiton Xavier. A outra formação tinha Ayrton, Nathan, Wellington e Thiag Martins; Andrei, Julen e Ryder; Maikon Leite e Leandro Pereira.

Valdivia fez o aquecimento com os reservas e depois foi jogar futevôlei com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo. Em seguida, fez alguns exercícios físicos. O chileno não deve atuar no domingo e a tendência é que ele só tenha condições de estar em campo no domingo que vem, diante do São Bernardo. Depois, ele já viaja para se apresentar a seleção chilena que disputará dois amistosos. O primeiro será dia 26, contra o Irã, e o segundo está marcado para dia 29 e vai ser diante do o Brasil.

Quanto aos atletas machucados, Alan Patrick e Rafael Marques chegaram a jogar um pouco de futevôlei também, mas fizeram um treino leve e ainda são dúvidas para a partida. Já Kelvin, Mouche e Leandro continuaram seus tratamentos normalmente.

Como o técnico Oswaldo de Oliveira não comandou nenhum treinamento tático ou qualquer outra atividade que desse uma ideia da formação para encarar o XV, a formação o time ainda é um mistério, já que alguns atletas podem ser poupados. Caso resolva manter a mesma equipe que encarou o Santos na última quarta-feira, será a primeira vez que ele repetirá uma formação em dois jogos seguidos. Assim, o time seria: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo.