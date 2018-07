Titulares em treino, Cuesta, D'Alessandro e Damião reforçam o Inter no sábado

O técnico interino Odair Hellmann definiu o Internacional para encarar o Goiás, neste sábado, no Serra Dourada, pela Série B do Campeonato Brasileiro, com novidades. No treino desta sexta-feira, ele esboçou a equipe com os retornos de Victor Cuesta e Leandro Damião, recuperados de lesões, e D'Alessandro, que cumpriu suspensão na última rodada.

Cuesta e Damião já haviam treinado normalmente na quinta, mas havia a expectativa sobre o aproveitamento deles como titulares. Os dois se recuperaram de problemas musculares, mostraram-se em forma e vão jogar no sábado, nas vagas de Léo Ortiz e Camilo, respectivamente.

D'Alessandro, por sua vez, cumpriu suspensão no jogo que garantiu o acesso ao Inter, contra o Oeste, e volta no lugar de Felipe Gutiérrez. Com isso, o Inter deverá ter neste sábado: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.

Havia ainda a expectativa para o retorno de Klaus, que se recuperou de cirurgia no braço e também voltou a treinar durante a semana. O zagueiro, no entanto, ficará apenas como opção entre os reservas. Danilo Silva, que se recupera de problema muscular, deverá seguir como desfalque.