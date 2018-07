Titulares empatam e reservas perdem em jogo-treino do Vasco

O primeiro teste do Vasco em 2015 deixou o torcedor preocupado. Neste domingo, o time carioca não foi bem no jogo-treino diante do Volta Redonda, realizado no CT João Havelange, em Pinheiral. No primeiro tempo, quando atuou com os titulares, não passou de um empate por 0 a 0. No segundo, já com os reservas, acabou derrotado por 1 a 0.

O duelo, no entanto, serviu para o técnico Doriva observar os jogadores e realizar alguns testes. Além disso, ele indicou a equipe que deve começar a temporada como titular, na estreia do Campeonato Carioca contra o Macaé, dia 1.º de fevereiro. Apenas o volante Guiñazu, liberado para viajar à Argentina por conta do falecimento de seu pai, não esteve presente neste sábado.

No que depender do confronto, o Vasco deverá iniciar o Carioca com: Martín Silva; Jean Patrick, Luan, Rodrigo e Christiano; Sandro Silva, Lucas, Bernardo e Montoya; Marcinho e Rafael Silva. Para Doriva, o resultado da partida pouco importou e ele ficou satisfeito principalmente pelo desempenho físico de seus comandados.

"Acho que foi um período importantíssimo e o resultado ao longo desse período vai vir na competição, sabemos que é desgastante e já emenda com o Brasileiro. Pensamento era dar base física, fizemos com cautela e dentro dos primeiros jogos colocamos conceitos de jogo e equipe. Em todos os trabalhos temos um teor de jogo e o atleta começa a assimilar o que tem que fazer com e sem a bola. Espaço cria certa dificuldade, mas acho que foi muito boa a pré-temporada, vamos colher bons frutos por causa dela", declarou.

O treinador também garantiu que, mesmo com a derrota, o jogo-treino o animou para o início do Carioca. "A expectativa para a estreia é boa, jogos em alto nível, mas vai ser excelente. Vamos jogar em um campo bom do Macaé. Estamos buscando informações sobre o adversário que tem jogadores rodados. Precisamos nos impor para que o jogo se torne mais fácil."