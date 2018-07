Titulares estreiam e Corinthians derrota o Mogi Mirim

Agora com sete pontos, o Corinthians tem a mesma pontuação do Mogi Mirim, mas fica com a quinta colocação por ter pior saldo de gols (4 a 1). Na próxima rodada, o time paulistano joga novamente no Pacaembu, desta vez contra o Oeste, no domingo, às 17 horas, na provável estreia do atacante Alexandre Pato.

Já o Mogi Mirim, que abriu o placar com o centroavante Henrique, terá pela frente o Bragantino, também no domingo, às 19h30, no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim.

O JOGO - O jogo começou com o Corinthians jogando do jeito que gosta. Com a posse de bola e trocando passes em velocidade até achar um espaço no ataque. O que não era esperado era tomar um gol logo aos 9 minutos. Em boa jogada pela direita, apesar do impedimento de Carlos Alberto no início do lance, o Mogi Mirim saiu na frente no placar com o centroavante Henrique, que se antecipou ao zagueiro Gil e chutou rasteiro sem chances para Danilo Fernandes.

Mesmo em desvantagem, o Corinthians não deixou de ter mais posse de bola e, aos poucos, tentava abrir a defesa adversária. Em duas tentativas, o centroavante peruano Guerrero tentou em chutes de fora da área. Na primeira, o goleiro Daniel espalmou e na segunda, a bola passou perto da trave esquerda. Quando o time da capital conseguiu penetrar na área do Mogi Mirim, os zagueiros estavam atentos e desviaram chutes perigosos de Guerrero e Emerson.

As coisas começaram a ficar melhores para o Corinthians com a expulsão do meia Roni aos 41 minutos. Dois minutos depois, com um pouco de sorte de Emerson, saiu o gol de empate. O atacante corintiano ganhou a disputa pela direita e ficou livre com a bola na lateral da área. Ele só teve o trabalho de olhar para o meio e cruzar rasteiro no pé de Jorge Henrique, que tocou na bola e saiu para a comemoração.

Com um jogador a mais em campo, o Corinthians sabia que precisaria de calma no segundo tempo para conseguir a virada. E ela veio logo no início da etapa. Aos 4 minutos, o lateral-esquerdo Piauí derrubou Jorge Henrique na área e o árbitro marcou o pênalti. Aos 6, Fábio Santos cobrou com perfeição, no ângulo direito alto de Daniel e fez o segundo gol corintiano.

Para melhorar ainda mais a vida do Corinthians, o volante Val recebeu dois cartões em um espaço de seis minutos e, aos 19, foi expulso. A partir de então, o jogo ficou mais monótono com os corintianos tocando mais a bola e tentando alguns lances de ataque, mas sem perigo. Ao Mogi Mirim restou se defender e atacar com apenas um jogador de frente - Waguininho. Apenas um chute, para fácil defesa de Danilo Fernandes, e vitória corintiana no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 MOGI MIRIM

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo (Renato Augusto); Jorge Henrique (Romarinho), Guerrero e Emerson (Douglas). Técnico: Tite.

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery (Waguininho), Tiago Alves, Lucas Fonseca e Piauí; Val, Magal, Wagner (João Paulo) e Carlos Alberto; Roni e Henrique (Ladeira). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Henrique, aos 9, e Jorge Henrique, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fábio Santos (pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Henrique (Corinthians); Henrique, Piauí e Roniery (Mogi Mirim).

CARTÕES VERMELHOS - Roni e Val (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 588.317,58.

PÚBLICO - 19.962 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).