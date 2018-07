Titulares mostram força e Corinthians coloca a mão na vaga

O Corinthians enfrentou o São Bernardo com seus principais jogadores. A ideia de Tite era buscar um crescimento da equipe titular na reta final da primeira fase do Paulistão. Em campo, o time demorou para engrenar, mas venceu o jogo por 3 a 0 e encaminhou sua classificação.

É verdade que a versão 2016 da equipe não dá espetáculo com a bola nos pés, como os titulares do time que conquistou o Brasileirão do ano passado. Em compensação, não falta disposição para buscar a vitória, e a cada jogo surgem novos protagonistas. Nesta quarta-feira, o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho foram os melhores da noite.

No primeiro tempo, quando o São Bernardo equilibrou o jogo com marcação forte, o lateral pouco produziu, pois ficou preso na intermediária, atento no desarme. Rodriguinho buscava a bola infiltrada para os atacantes, mas a defesa rival funcionava como um paredão.

A partida começou a mudar aos 11 minutos, quando o meia-atacante Tatá, do São Bernardo, levou amarelo por reclamação. O castigou veio aos 39 minutos. Ao tentar parar um contra-ataque, Tatá segurou Uendel em uma falta boba, levou o segundo amarelo e foi expulso. Foi a senha para o Corinthians deslanchar no segundo tempo.

Logo aos três minutos da segunda etapa, o lateral-direito Fagner fez o que Tite pediu no intervalo: foi à linha de fundo e cruzou forte para Rodriguinho escorar e abrir o placar.

Antes de sair por conta de dores na perna direita, Rodriguinho fez o segundo gol e definiu o jogo. Ele recebeu de Guilherme na entrada da área, limpou a marcação e bateu de esquerda, sem chances para Daniel.

Após Cássio fazer grande defesa em linda jogada de Walterson pela esquerda do ataque do São Bernardo, o estádio Primeiro de Maio sofreu com o apagão de energia – os refletores ficaram no escuro por 22 minutos.

Assim que a luz voltou, o Corinthians marcou seu terceiro gol, quase em ritmo de treino. Mais uma vez em ótima jogada de Fagner, que avançou pela direita e cruzou na cabeça de Lucca, que testou no canto esquerdo do goleiro Daniel. Fim de uma boa resposta dos titulares do Corinthians ao teste de Tite.