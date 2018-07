Titulares são dispensados de treino no Fluminense

Os relacionados foram autorizados a se apresentarem apenas no aeroporto, minutos antes da viagem para Recife, onde a equipe enfrenta o Sport, neste domingo, às 17h. Por outro lado, trabalharam nas Laranjeiras Bruno e Gum, que estão suspensos. Anderson, Wagner, Deco e Wellington Nem, machucados, fizeram tratamento médico.

Com os desfalques, a delegação que já desembarcou em Pernambuco tem garotos como o lateral-direito Wallace, o zagueiro Elivélton, o volante Fábio Braga e o meia Higor e os atacantes Samuel, Marcos Júnior e Matheus Carvalho. Fred, que havia viajado a Belo Horizonte para acompanhar o enterro do avô, se reencontrou com o grupo já no aeroporto de Recife.

Com os desfalques de Bruno e Gum, entram no time Wallace e Digão. Rafael Sóbis segue no lugar de Wellington Nem, enquanto para a vaga de Deco a disputada é entre Valencia (Jean jogaria mais adiantado) e Higor. A provável escalação tem: Diego Cavalieri; Wallace, Digão, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Valencia (Higor), Jean e Thiago Neves; Rafael Sobis e Fred.

Confira os relacionados pelo técnico Abel Braga para a partida:

Goleiros - Diego Cavalieri e Ricardo Berna;

Zagueiros - Leandro Euzébio, Digão e Elivélton;

Laterais - Carlinhos, Wallace e Thiago Carleto;

Volantes - Edinho, Jean, Valencia, Diguinho e Fábio;

Apoiadores - Thiago Neves e Higor;

Atacantes - Fred, Rafael Sobis, Samuel e Marcos Junior.