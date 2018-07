Titulares são poupados, mas Santos deve estrear com força máxima no Brasileiro

O técnico Dorival Júnior comandou mais um treino do Santos nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, domingo pela manhã, no Maracanã. A dois dias para a partida, os titulares não foram ao gramado, poupados.

Os atletas que venceram o Paysandu na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, ficaram apenas realizando um trabalho na academia. Dorival vai definir a escalação que vai a campo somente no treino deste sábado, mas a tendência é que escale o Santos com força máxima no Rio.

O desgaste pela partida de quarta e pela viagem de Belém a Santos, no entanto, pode fazer com que Dorival poupe um ou outro jogador. Caso isto aconteça, os veteranos Renato, no meio de campo, e Ricardo Oliveira, no ataque, são os favoritos para serem poupados, dando vaga a Leandro Donizete e Kayke.

Com isso, Dorival deve levar o Santos a campo no domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cléber Reis e Jean Mota; Renato (Leandro Donizete), Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke).