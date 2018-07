Titulares só correm e Grêmio segue indefinido ao Gre-Nal O time que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai escalar para enfrentar o Inter, domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, segue sendo uma grande incógnita. Nesta sexta-feira, os jogadores que foram titulares diante do Fluminense, quarta, no Engenhão, apenas correram ao redor do gramado, mantendo a dúvida.