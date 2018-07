Titulares só jogam futevôlei e Palmeiras repete time do clássico

O técnico Marcelo Oliveira resolveu não fazer nenhum treinamento com os titulares do Palmeiras para encarar a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a condição física dos atletas, o treinador decidiu dar um descanso para os jogadores que enfrentaram o São Paulo, domingo passado.

O departamento de fisiologia do clube orienta que os titulares não treinem com bola nos dois dias seguintes aos jogos. Por isso, tanto na segunda como nesta terça-feira nenhuma atividade tática foi feita. Na segunda, os titulares ficaram realizando recuperação física na academia e nesta terça a maioria ficou jogando futevôlei. As exceções foram o volante Arouca, que fez trabalho de fortalecimento muscular na academia, assim como o lateral-esquerdo Egídio, o atacante Leandro Pereira e o goleiro Fernando Prass treinaram normalmente com os outros jogadores.

Enquanto isso, os reservas realizaram um treino em campo reduzido e participaram de uma atividade de finalização e cruzamentos. O zagueiro Leandro Almeida, novo reforço alviverde, esteve presente em todo o treinamento e pela primeira vez fez uma atividade com bola ao lado dos companheiros.

Já o zagueiro Tobio participou do aquecimento com todo o grupo e deixou a atividade. Ele acerta os últimos detalhes para ser emprestado ao Boca Juniors e a negociação deve ser finalizada até o fim da semana. O defensor, inclusive, já postou mensagens nas mídias sociais, nas quais deixa claro que está muito próximo de deixar o Palmeiras.

Sem treinamentos, a tendência é a de que Marcelo Oliveira repita o time que disputou o clássico com o São Paulo, no último domingo, para encarar a Chapecoense. Assim, a equipe alviverde vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira.