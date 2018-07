Titulares treinam com bola e Atlético-MG inicia preparação para pegar Sport Boys

Já focando a partida contra o Sport Boys, da Bolívia, em casa, no próximo dia 13, pela Copa Libertadores, os titulares do Atlético Mineiro voltaram a trabalhar com bola nesta quarta-feira, em uma atividade técnica e tática comandada pelo treinador Roger Machado.

Após a derrota no clássico para o Cruzeiro, no último sábado, pelo Campeonato Mineiro, os titulares ganharam dois dias de folga. E, após fazerem um leve treino regenerativo na terça-feira, iniciaram efetivamente a preparação para encarar o Sport Boys. O trabalho desta quarta reuniu um treinamento de jogadas aéreas e de intensa movimentação em espaço reduzido.

Roger Machado, aliás, deve trabalhar com dois focos distintos nesta semana: os reservas serão preparados para encarar a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, neste domingo, contra a Caldense, fora de casa, enquanto que os titulares trabalharão focados na Libertadores.

A escalação para domingo, assim, deve ter algumas novidades, como Danilo atuando na lateral esquerda, Yago ganhando chance no meio de campo e Rafael Moura - até pela expulsão de Fred no clássico - comandando o ataque.

Com nove vitórias e apenas uma derrota, o Atlético já garantiu a liderança antecipada da primeira fase do Estadual. Pela Libertadores, por sua vez, soma um ponto como todos os demais times do Grupo 6, após uma rodada.