Título brasileiro garante cofres cheios ao Corinthians

O hexacampeonato brasileiro fará o Corinthians interromper uma sequência de queda na arrecadação que se prolongava desde 2013 e que provocou aumento das dívidas do clube. O orçamento do ano ainda não está fechado, mas a diretoria já tem certeza de que as receitas serão maiores do que em 2014, recolocando o Parque São Jorge na rota do crescimento econômico vivenciado entre 2009 e 2012.

Apesar de o clube continuar operando no vermelho, o déficit de 2015 será menor do que o dos anos anteriores. Para 2016, a previsão é contratar pelo menos um jogador de renome para a Libertadores e conseguir fechar o ano no azul.

“Estamos conseguindo melhorar as receitas. Ainda não é o número que a gente gostaria de ter, mas, sem dúvida, será melhor do que 2014. Isso vai nos ajudar a manter o time competitivo. Não é intenção da diretoria vender jogador para fazer caixa e ainda temos a previsão de investir um valor significativo em busca de reforços”, disse ao Estado o diretor financeiro Emerson Piovesan.

O último balancete apresentado aos conselheiros é do dia 31 de agosto. Os oito primeiros meses do ano já indicavam aumento das receitas. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o acréscimo foi de R$ 34 milhões. Em 2014, a arrecadação até 31 de agosto foi de R$ 167,4 milhões. Este ano, já estava em R$ 201,4 milhões. A previsão é fechar o ano perto de R$ 300 milhões.

Torcida. Entre os principais itens para o aumento das receitas está o programa Fiel Torcedor. Com a boa fase da equipe, o clube viu o número de sócios-torcedores explodir este ano.

Somente com mensalidades, o Corinthians arrecadou, de acordo com o último balancete, R$ 13 milhões. No ano passado, o montante foi três vezes menor: R$ 4,2 milhões.

Esses valores se referem exclusivamente aos pagamentos que os torcedores têm de fazer para participar do programa. Todo o valor arrecadado com a venda de ingressos não entra na contabilidade do clube e vai direto para um fundo responsável por pagar os financiamentos feitos durante as obras do Itaquerão. Este ano, a venda de bilhetes na arena já superou a marca de R$ 70 milhões.

No embalo do boa fase da equipe, a diretoria já planeja novo aumento de receitas para 2016. A expectativa é que o clube retome o patamar de 2013. A Libertadores é a grande vitrine.

“A Libertadores é um torneio que permite a exploração da marca para trazer novos parceiros comerciais e garante receitas importantes para o clube. Contamos com isso e também com maiores valores da cota de TV. Nosso planejamento é para fechar o ano de 2016 no azul”, afirmou Piovesan.

O Corinthians receberá pelo título brasileiro um prêmio da CBF de R$ 10 milhões que será pago pela TV Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato. A maior parte do dinheiro será usada para quitar o bicho dos jogadores e da comissão técnica pela conquista. A divisão será proporcional ao número de jogos que cada atleta disputou. O goleiro Cássio, com 34 partidas, é quem mais vai receber no elenco.

A diretoria, no entanto, também pretende usar uma porcentagem desta verba para ajudar no fluxo de caixa do clube. “Uma premiação desse tipo sempre ajuda. É uma remuneração interessante que será usada não só para pagar os jogadores, mas também temos de pensar nas finanças do clube. Vamos distribuir esse valor como um todo”, avisou Piovesan.