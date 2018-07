Título brasileiro vira 'consolo' para time cruzeirense

A derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, sofrida na noite desta quarta-feira, no Mineirão, foi amenizada pela vitória antecipada do Campeonato Brasileiro, comemorada no último domingo, no mesmo estádio, onde a equipe derrotou o Goiás por 2 a 1 e assegurou o bicampeonato nacional. Após o revés por 1 a 0 diante dos atleticanos, o discurso unânime entre os jogadores da equipe cruzeirense era de que a conquista do Brasileirão serviu como uma espécie de "consolo" após a perda do título para o arquirrival.

"Estou triste pela derrota, mas temos que comemorar porque a gente foi campeão mineiro, bicampeão brasileiro. Acho que a equipe está de parabéns", afirmou o zagueiro Bruno Rodrigo logo após a derrota. Para ele, as decisões seguidas acabaram cansando o time. "A equipe do Atlético descansou, a gente vem de decisão atrás de decisão. Querendo ou não, sempre desgasta", justificou.

O goleiro Fábio também culpou o desgaste pela derrota desta quarta-feira. "Infelizmente, hoje a equipe não conseguiu render o que sabe, o que pode. Para nós, o importante é que conseguimos o bicampeonato brasileiro. São poucos os clubes que conseguiram essa façanha", ressaltou.

Já o técnico do Cruzeiro Marcelo Oliveira não amenizou o peso da derrota e apontou alguns erros do time durante a partida. "Não poderíamos levar o gol da forma que foi: um escanteio, todo mundo na área. E a gente não marcou o suficiente para virar o primeiro tempo. Deu para notar também que as segundas bolas eram todas do adversário porque o time estava travado", apontou o técnico.

Mesmo assim, o treinador não deixou de elogiar o Atlético e exaltar a temporada vitoriosa da equipe celeste. "Tem méritos o adversário, mas o Cruzeiro tem que se valorizar por tudo que fez neste ano", disse, lembrando que o time conquistou os títulos do Campeonato Mineiro e do Brasileirão.