Título da Copa América renderá R$ 28,9 milhões para a CBF

Se o Brasil bater o Peru, domingo, no Maracanã, e conquistar o título da Copa América, a CBF vai embolsar US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões). Esse é o valor que a Conmebol pagará ao campeão do torneio. Se o Brasil for derrotado, o prêmio será de US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões). A esse montante ainda somam-se mais US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões), pagos independentemente do desempenho da seleção brasileira na competição.

Esses US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões) são divididos em três faixas: US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões) por participação, US$ 1 milhão (R$ 3,8 milhões) para preparação e US$ 1 milhão (R$ 3,8 milhões) por logística.

Apenas as seleções da América do Sul têm direito a esses US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões). Japão e Catar, que disputaram o torneio como convidados, receberam cada um US$ 1,25 milhão (R$ 4,8 milhões). As seleções eliminadas na primeira fase ganharam apenas o dinheiro por participação, logística e preparação, sem qualquer tipo de premiação.

A Conmebol dividirá US$ 70 milhões (R$ 268,7 milhões) entre as 12 seleções participantes da Copa América. O valor é recorde na história da competição. Na Copa América de 2016, disputada nos Estados Unidos, foram distribuídos US$ 21 milhões (R$ 80,6 milhões pelo câmbio atual).

Veja os valores da premiação da Copa América:

Prêmio por participação para seleções da América do Sul: US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

Prêmio por participação para Japão e Catar: US$ 1,25 milhão (R$ 4,8 milhões)

Prêmio para preparação para seleções da América do Sul: US$ 1 milhão (R$ 3,8 milhões)

Prêmio para logística para seleções da América do Sul: US$ 1 milhão (R$ 3,8 milhões)

Campeão - US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões)

Vice - US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões)

3º lugar - US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões)

4º lugar - US$ 3 milhões (R$ 11,5 milhões)

5º lugar - US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

6º lugar - US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

7º lugar - US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

8º lugar - US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)