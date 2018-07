Título da Eurocopa leva Portugal pela primeira vez à Copa das Confederações

O título inédito da Eurocopa, na França, garantiu a Portugal a chance de participar pela primeira vez de uma edição da Copa das Confederações. A seleção do atacante Cristiano Ronaldo e companhia conquistou a sétima vaga no torneio que será realizado na Rússia, em 2017, com oito países.

Agora a Copa das Confederações conta com as seguintes representantes: Rússia (país-sede), Alemanha (atual campeã mundial), Austrália (campeã da Copa da Ásia de 2015), Chile (campeão da Copa América de 2015), México (Campeão da Copa Ouro da Concacaf de 2015), Nova Zelândia (Campeã da Copa das Nações da Oceania) e Portugal. A única vaga restante será definida em fevereiro de 2017, quando será conhecido o campeão da Copa Africana de Nações.

Assim, a 10.ª edição do torneio - as duas primeiras tinham o nome de Copa Rei Fahd e foram disputadas na Arábia Saudita - terá pelo menos três estreantes na edição de 2017: Rússia, Chile e Portugal. O México é o time mais experiente no torneio, pois é a única seleção que já foi campeã (1999) e vai à sua sétima participação, seguido por Austrália e Nova Zelândia (quatro) e Alemanha (três). O Brasil é o que jogou mais vezes (7) e o maior vencedor com quatro títulos.

A Copa das Confederações já serve para testar as instalações da Rússia para a Copa do Mundo de 2018 e será disputada de 17 de junho a 2 de julho do ano que vem. Quatro cidades receberão jogos: São Petersburgo, Kazan, Sochi e Moscou.