Título de Zâmbia pode inspirar times menores da África-dirigente

Com um time praticamente desconhecido, Zâmbia superou potências regionais como Senegal, Gana e Costa do Marfim, seleções repletas de jogadores que atuam na Europa, e sagrou-se campeã da Copa Africana de Nações no torneio disputado no Gabão.

A final, contra a Costa do Marfim, aconteceu a poucos quilômetros do local onde, em 1993, o avião da seleção zambiana caiu, matando 18 atletas.

"É uma mudança psicológica pensar que dá para bater esses times e esses jogadores que as pessoas veem na televisão semana sim, semana não", disse Bwalya a jornalistas na sede da Fifa, na Suíça.

Bwalya disse ver boas chances de classificação para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A fase principal das eliminatórias africanas começa em junho, com 40 equipes disputando cinco vagas. Dessas equipes, 27, incluindo Zâmbia, nunca foram à Copa.

Guiné, Burkina Fasso, Gabão e Mali estão entre as seleções mais cotadas para romperem esse jejum, junto com a própria Zâmbia.

(Por Brian Homewood)