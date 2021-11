Título do Palmeiras na Libertadores rende ao SBT maior audiência dos últimos 19 anos em São Paulo

A final da Copa Libertadores da América, disputada no último sábado em Montevidéu, garantiu ao SBT sua maior audiência nos últimos 19 anos em São Paulo. O título do Palmeiras sobre o Flamengo rendeu à emissora de Silvio Santos recordes e marcas expressivas em outras praças espalhadas pelo Brasil.

De acordo com os dados da Kantar Ibope Media, que afere os resultados da audiência, a vitória alviverde por 2 a 1 conquistada na prorrogação deixou o SBT, na Grande São Paulo, com 27,3 pontos de média e 47% de share (percentual de televisores ligados em determinada programação).

A final ainda registrou picos de 32 pontos. Os dados apontam que 27,4 milhões de lares e 39,8 milhões de pessoas assistiram à decisão do principal torneio continental no País. Foi o melhor desempenho da emissora paulista desde o dia 21 de julho de 2002, quando marcou 28 pontos com a exibição do Programa do Silvio Santos.

Durante o horário de exibição da final, a Globo obteve 9,3 pontos de média, enquanto exibia Caldeirão com Marcos Mion, a novela Nos Tempos do Imperador e o SP2. O SBT nunca havia registrado tamanha diferença para a segunda colocada.

Os recordes do SBT também foram verificados em outras cidades. No Rio de Janeiro e em Brasília foi a maior audiência já alcançada pela emissora na história. Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, Vitória e Goiânia também registraram ótimos índices.