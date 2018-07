Título espanhol é improvável, diz técnico do Barcelona

O Real levou um gol nos acréscimos e empatou em 1 x 1 em casa com o Málaga no domingo, encerrando uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Com a vitória do Barça no sábado diante do Sevilla por 2 x 0, o time foi a 63 pontos, contra 71 do Real, restando 11 partidas para o fim do torneio.

"Não posso negar que é mellhor estar oito pontos atrás do que 10, e amanhã jogamos de novo", afirmou Guardiola em entrevista coletiva antes de os campeões europeus e mundiais enfrentarem, na terça-feira, o Granada.

"Ainda acho que não venceremos a liga", acrescentou o ex-meia do Barça e da seleção espanhola.

"Fico satisfeito que os torcedores e os jogadores acreditem que podemos. É bom ter essa esperança."

"Mas será muito difícil ganhar todos os 11 jogos que restam e eles (Real) perderem muitos pontos", completou.

Barcelona e Real estão nas quartas de final da Liga dos Campeões e podem se enfrentar numa final. O Barça tem ainda a final da Copa do Rei, competição em que eliminou o rival Real.